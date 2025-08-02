Це вже третій удар по цьому об'єкту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Соняшник".

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Що відомо про авіаудар ЗСУ по мосту біля Юнаківки?

Бригада ландшафтних дизайнерів Повітряних Сил розбила міст поблизу Юнаківки на Сумщині,

– йдеться у повідомленні.

Вже втретє український МіГ-29 влучає по мосту. Бетонна плита була зруйнована, що унеможливлює переправу автомобільної та важкої техніки.

ЗСУ вдарили по мосту поблизу Юнаківки: дивіться відео

Нагадаємо, українські Повітряні сили використовують розосередження та мобільність для захисту своїх літаків F-16, зокрема мобільні комплекси на вантажівках замість стаціонарних баз. На думку американського генерала Джеймса Хекера, Україна втратила відносно мало своїх літаків на землі, бо "вони дуже рідко злітають і приземляються на одному й тому ж аеродромі.