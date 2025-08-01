А також завдавала таких ударів масово, щоб ворог ніде не почувався безпечно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

Дивіться також Чи зможуть дрони-перехоплювачі збивати реактивні БпЛА

Наскільки дрони збільшили глибину ураження?

За словами Федорова, завдяки дронам вдалося збільшити глибину ураження росіян до 40+ кілометрів.

Збільшення глибини ураження ворога – один із ключових напрямів, над яким працює кластер оборонних інновацій Brave1 разом з українськими виробниками,

– розповів міністр цифрової трансформації.

Він зазначив, що Україна розвиває дешеві, ефективні та масштабовані засоби, здатні знищувати ворожу техніку, склади й логістику на відстані 40 кілометрів.

А також додав, що спільно з підрозділами Сил безпеки та оборони вже триває тестування цих дронів безпосередньо на фронті й вони завдають ударів щоразу на більших дистанціях.

Водночас раніше Федоров попередив, що Росія вже модернізує "Шахеди", щоб обходити українські перехоплювачі, а згодом може перейти на реактивні дрони. Однак Україна відповідає масштабуванням виробництва та впровадженням нових технологій.