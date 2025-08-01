В одному з будинків після влучання ракети "склався" цілий під'їзд. Як зазначив в етері 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, що таке характерно після ураження саме балістикою.

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Як можна протидіяти реактивним "Шахедам"?

Військовий експерт наголосив на тому, що Україні бракує систем, які б захищали від російських балістичних ракет. Зокрема, Patriot. Наша держава очікує отримати додаткові одиниці від Німеччини.

Друга нагальна проблема, яка зараз існує – використання росіянами реактивних БпЛА. "Шахед"-236 відрізняється від "Шахеду"-131 і 136 тим, що в ньому замість двигуна внутрішнього згоряння встановлений реактивний двигун.

Таким чином вони розганяють цей БпЛА зі швидкістю 500 – 550 кілометрів за годину. Більшість засобів, які використовуються для збиття "Шахедів" з двигуном внутрішнього згоряння, в такому випадку вже не підходять,

– пояснив Нарожний.

Він зауважив на тому, що застосовувати для їх збиття кулемети недоцільно, як і легкомоторні літаки, гелікоптери. Залишається використовувати ПЗРК, бойову авіацію (МіГ-29, Mirage, F-16).

Однак Нарожний зауважив на тому, що виготовляти такі реактивні БпЛА Росія у великій кількості не спроможна. Згідно з його оцінкою, ворог виробляє їх щомісяця до декількох десятків.

"Ми збили понад 90% повітряних цілей. Все одно наші Повітряні Сили роблять неймовірне і справляються з такими атаками", – озвучив військовий експерт.

Влада України анонсувала збільшення виробництва дронів-перехоплювачів, аби збивати ударні російські дрони. Однак Нарожний пояснив, що такі засоби застосовувати у боротьбі з реактивними "Шахедами" не вийде.

"Є дрон-коптер, він виглядає як FPV-дрон, а є дрон-літак. Швидкість у коптера 220 – 250 кілометрів в піку (коли він наздоганяє "Шахед"), у дрона-літака може бути трохи більшою, але її недостатньо для того, щоб наздогнати реактивний "Шахед", який летить на швидкості 500 – 550 кілометрів за годину", – озвучив Нарожний.

Зазначимо, що авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, як можна ефективно використовувати дрони-перехоплювачі. Він також вважає, що українська протиповітряна оборона має змінити алгоритми роботи.