Усталость от Украины

Президент США Джо Байден отреагировал на фразу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предостерегающего мир от того, что существует "риск роста усталости" вокруг войны в Украине. Причиной этому Джонсон назвал другие возникшие глобальные вызовы, в том числе инфляция.

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В то же время Джо Байден заявил, что у него нет таких опасений.

"Я не боюсь. Но я считаю, что в какой-то момент это будет соревнованием на выносливость – что россияне смогут выдержать и что Европа будет готова выдержать", – заявил Джо Байден.

Также американский президент заявил, что не боится разрыва западного альянса из-за войны России против Украины. Но он предупредил о затяжном конфликте и сказал, что обсудит дальнейший путь с союзниками, в том числе готовность выдержать Европа из-за войны в Украине, на саммите НАТО в Мадриде.

Перед визитом в Испанию Джо Байден посетит встречи лидеров G7, где лидеры ведущих стран мира обсудят ряд самых актуальных глобальных проблем, включая тему Украины.

На эти встречи G7 и НАТО получил приглашение и Президент Украины Владимир Зеленский . 48-й саммит G7 запланирован на 26 – 28 июня 2022 года в замке Эльмау в Германии. Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня.

Что Джонсон сказал о "усталости от Украины"

Британский премьер-министр Борис Джонсон неожиданно приехал во второй раз в Киев 17 июня. В столице он встретился с Владимиром Зеленским.

Лидеры обеих стран обсудили ряд важных вопросов . Среди них: необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, финансовая и экономическая поддержка, гарантии безопасности для Украины; необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

Борис Джонсон в очередной раз заверил , что его страна продолжит предоставлять вооружению нашему государству и организовывать подготовку военных для эффективной борьбы.

При возвращении домой Борис Джонсон во время общения с журналистами заявил о важности того, чтобы Великобритания продолжала демонстрировать, что поддерживает Украину на долгосрочной перспективе. Он также предупредил о риске "усталости от Украины" по мере затягивания войны.

"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними в долгосрочной перспективе и мы даем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", – заявил Борис Джонсон.

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