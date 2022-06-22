Втома від України

Президент США Джо Байден відреагував на фразу прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який застерігає світ від того, шо існує "ризик зростання втоми" навколо війни в Україні. Причиною цього Джонсон назвав інші глобальні виклики, які постали, в тому числі інфляція.

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Водночас Джо Байден заявив, що в нього таких побоювань немає.

"Я не боюся. Але я вважаю, що в якийсь момент це буде змаганням на витривалість – що росіяни зможуть витримати, і що Європа буде готова витримати", – заявив Джо Байден.

Також американський президент заявив, що не боїться розриву західного альянсу через війну Росії проти України. Але він попередив про затяжний конфлікт і сказав, що обговорить подальший шлях із союзниками, у тому числі те, що готова витримати Європа через війну в Україні, на саміті НАТО в Мадриді.

Перед візитом до Іспанії Джо Байден завітає на зустрічі лідерів G7, де лідери провідних країн світу обговорять низку найактуальніших глобальних проблем, включаючи тему України.

Варто додати, що на ці зустрічі G7 та НАТО отримав запрошення і Президент України Володимир Зеленський. 48-й саміт G7 запланований на 26 – 28 червня 2022 року в замку Ельмау, що в Німеччині. А саміт НАТО відбудеться в Мадриді 29 – 30 червня.

Що Джонсон сказав про "втому від України"

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон неочікувано приїхав вдруге до Києва 17 червня. В українській столиці він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Лідери обох країни обговорили низку важливих питань. Серед них: необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, фінансову та економічну підтримку, гарантії безпеки для України; необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

Борис Джонсон вкотре запевнив, що його країна продовжить надавати нашій державі озброєння та організовувати підготовку військових для ефективної боротьби.

Під час повернення додому Борис Джонсон під час спілкування з журналістами заявив про важливість того, щоб Велика Британія продовжувала демонструвати, що підтримує Україну на довгостроковій перспективі. Він також попередив про ризик "втоми від України" у міру затягування війни.

"Коли настає втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними у довгостроковій перспективі і ми даємо їм стратегічну стійкість, якої вони потребують", – заявив Борис Джонсон.

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