Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Что известно о новых силах россиян на юге?

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что на фронт россияне перебрасывают новые подразделения. Южный военный округ России, который является ответственным за южные направления в Украине, сформировал совершенно новый мотострелковый полк в городе Ханкала, что в Чечне.

Это 3 батальона, к которым две недели назад присоединился еще 4-й. Этот полк является фактически подкреплением для российских подразделений, которые понесли значительные потери.

Ранее Путин поручил мобилизовать еще 30 тысяч россиян для усиления российских сил в Украине. Поэтому каждый военный округ создавал новые полки.

Напомним, российские войска продолжают атаки на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях, но заявления об активном штурме Покровска не соответствуют действительности.