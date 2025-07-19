Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що відомо про нові сили росіян на півдні?

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що на фронт росіяни перекидають нові підрозділи. Південний воєнний округ Росії, який є відповідальним за південні напрямки в Україні, сформував абсолютно новий мотострілецький полк у місті Ханкала, що в Чечні.

Це 3 батальйони, до яких два тижні тому доєднався ще 4-й. Цей полк є фактично підкріпленням для російських підрозділів, які понесли значні втрати.

Раніше Путін доручив мобілізувати ще 30 тисяч росіян для посилення російських сил в Україні. Відтак кожен воєнний округ створював нові полки.

Нагадаємо, російські війська продовжують атаки на Новопавлівському, Покровському й Лиманському напрямках, але заяви про активний штурм Покровська не відповідають дійсності.