Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері "Еспресо".

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Що зараз відбувається в Покровську?

Віктор Трегубов зазначив, що ситуація в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається незмінною вже протягом тижня.

Дуже активно росіяни атакують на Новопавлівському напрямку, на Покровському й Лиманському. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Росіяни намагаються просунутись на північ від Покровськ-Костянтинівка. Саме там зосереджено найбільше російських сил і засобів,

– додав він.

За словами військового, росіяни намагаються просуватися в напрямку Костянтинівки, а також обходити Покровську агломерацію з боку Мирнограда.

Трегубов підкреслив, що ситуація залишається вкрай напруженою по всій лінії фронту. Особливо активні штурми ворог веде на Краматорському й Торецькому напрямках, а також завдає атак на Сіверському напрямку.

Водночас інформація про перебування російських військових на території Дніпропетровщини не відповідає дійсності.

Інформація ворога про початок активного штурму Покровська не відповідає дійсності. Я вже просто не можу сприймати будь-які заяви ворога й нікому не раджу цього робити. Нагадаю, за їхніми заявами вони не те, що Київ за три дні брали, а той же самий Торецьк взяли ще в лютому, коли їхнє Міноборони про це заявили. Те ж саме стосується і штурмів Покровська й тих анонсів, де вони розповідають, що вже знаходяться на території Дніпропетровщини. На цю інформацію не слід зважати,

– підсумував Віктор Трегубов.

Згодом ситуацію в Покровську прокоментували також в ОТУ "Донецьк". За словами військових, підрозділи Сил оборони проводять контрдиверсійні заходи в місті, спрямовані на виявлення та нейтралізацію ворожих ДРГ.

Наразі ситуація в Покровську перебуває під повним контролем, а всі спроби противника проникнути в місто завершуються поразками – диверсійні групи знешкоджуються ще на підступах.