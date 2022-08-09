Недавно мобилизованные российские батальоны хуже подготовлены и более жестоки к гражданским, – ISW

Очевидно, что состоящие из недавно мобилизованных батальоны российской армии хуже подготовлены. Однако среди новобранцев есть немало преступников, поэтому они еще более жестоко относятся к гражданским.

Об этом рассказали в Институте изучения войны. Эксперты отметили, что, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские войска начали разворачивать менее профессиональные оккупационные силы и усиливать давление на местное население.

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россия набирает в армию преступников

Украинские разведчики рассказали, что в Херсонской области, в частности в Голой Пристани, оккупационные войска усиливают давление на мирных жителей на блокпостах. В свою очередь, в Балаклею перебросили новомобилизованный батальон российских осужденных преступников.

В Институте изучения войны предполагают, что этих новобранцев, вероятно, пощадили за службу. По прибытии среди оккупантов "резко возросли" жестокость, аморальное поведение и агрессивное отношение к местному населению.

Этот отчет (ГУР – 24 канал) демонстрирует один из эффектов широкомасштабных попыток россии мобилизовать как можно больше россиян, независимо от их пригодности к службе.

– отметили эксперты.

По информации разведки, между российскими оккупационными подразделениями разных этнических групп усиливаются конфликты на расовой основе. Это также влияет на безопасность мирного населения на временно оккупированных территориях. В ГУР привели несколько примеров поведения захватчиков:

Недавно российские силовики застрелили по этническим мотивам чеченского заместителя командира части в Запорожье.

В свою очередь, в Зеленополье Луганской области нетрезвый оккупант за рулем БТР сбил электроопору, обесточив весь город.

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российская армия может чаще разворачивать такие батальоны

В ISW отметили, что только что мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже обучены, менее профессиональны и более жестоки к населению на временно оккупированных территориях, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, прошедшие формальное военное обучение.

российские войска для контроля над населением в оккупированных частях Украины могут все чаще разворачивать низкокачественные, плохо обученные подразделения, например состоящие из осужденных.

– считают эксперты.

В Институте изучения войны подытожили, что такое развертывание может уменьшить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, увеличив поддержку Украиной движений, сопротивляющихся российской оккупации.

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