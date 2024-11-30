Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат исторических наук, офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Алферов, отметив, что эти процессы будут означать исчезновение государственности в целом. Ведь жизнь под оккупацией будет невозможной и люди будут пытаться уехать.

Смотрите также Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Главный вызов для Украины

Российская политика предусматривает убийства, переселения, уничтожения. Главное для путинской России, чтобы Украины как таковой не существовало. Для них не имеет значения, какие города захватывать. Даже полностью уничтоженный Киев устроит оккупантов.

В этом самая большая проблема, ведь согласно пропаганде, с которой пришли россияне, для них вообще не может существовать Украины. То есть будет территория, из которой выедет миллион людей. Думаю, еще до двух миллионов могут уничтожить. Это те, кто в армии, их семьи, волонтеры,

– сказал Александр Алферов.

Все остальные постепенно будут переселяться, как это было с крымскими татарами, украинцами с оккупированных территорий. Мы находимся в таком историческом моменте, где говорится не только о сохранении украинских территорий, а в целом о сохранении нашей государственности.

В таком случае Украину заселят другими людьми, те, кто останутся, – попадут в рабство, обучение в школах будет полностью изменено. На этом история нашей государственности может остановиться и это самый страшный вызов.

Россияне будут знать, что есть украинцы за границей и они продолжат "портить им нервы". Например, как когда-то, говоря о диссидентах, Голодоморе, российских преступлениях. Но для России это не будет большой проблемой, ведь она привыкла жить изолированно. Им выгодно уничтожать так называемые "малые народы", чтобы те не развивались. Так было с самого начала существования страны-агрессора.

Украина является для них большой целью. Причина в ресурсах, которых россиянам не хватает для выживания. Таких ресурсов есть только 2 – дети и сакральность самого государства,

– подчеркнул офицер 3 отдельной штурмовой бригады.

Он добавил, что с 2014 года Россия украла у Украины более миллиона детей. Ими пытаются компенсировать демографическую яму, в которую попали россияне. Относительно государства, то вся Россия, ее вера базируется на существовании некой сакральной цели, "святой Руси", как они говорят. Кажется, что это немыслимо, но оккупанты воюют за детей и идеологию.

"Россияне хотят, чтобы территория Украины была уничтожена, перезаселена. Им надо создавать "буфер" между собой и Европой", – подытожил Александр Алферов.