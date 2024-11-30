Таку думку 24 Каналу висловив кандидат історичних наук, офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров, зауваживши, що ці процеси означатимуть зникнення державності загалом. Адже життя під окупацією буде неможливим і люди намагатимуться виїхати.

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Головний виклик для України

Російська політика передбачає вбивства, переселення, знищення. Головне для путінської Росії, щоб України як такої не існувало. Для них немає значення, які міста захоплювати. Навіть повністю знищений Київ влаштує окупантів.

У цьому найбільша проблема, адже відповідно до пропаганди, з якою прийшли росіяни, для них взагалі не може існувати України. Тобто буде територія, з якої виїде мільйон людей. Думаю, ще до двох мільйонів можуть знищити. Це ті, хто в армії, їхні сім'ї, волонтери,

– сказав Олександр Алфьоров.

Всі інші поступово переселятимуться, як це було з кримськими татарами, українцями з окупованих територій. Ми перебуваємо в такому історичному моменті, де мовиться не лише про збереження українських територій, а загалом про збереження нашої державності.

У такому випадку Україну заселять іншими людьми, ті, хто залишаться, – потраплять в рабство, навчання в школах буде повністю змінене. На цьому історія нашої державності може зупинитися і це найстрашніший виклик.

Росіяни знатимуть, що є українці за кордоном і вони продовжать "псувати їм нерви". Наприклад, як колись, говорячи про дисидентів, Голодомор, російські злочини. Але для Росії це не буде великою проблемою, адже вона звикла жити ізольовано. Їм вигідно знищувати так звані "малі народи", щоб ті не розвивалися. Так було з самого початку існування країни-агресорки.

Україна є для них великою ціллю. Причина в ресурсах, яких росіянам не вистачає для виживання. Таких ресурсів є тільки 2 – діти й сакральність самої держави,

– наголосив офіцер 3 окремої штурмової бригади.

Він додав, що з 2014 року Росія вкрала в України понад мільйон дітей. Ними намагаються компенсувати демографічну яму, в яку потрапили росіяни. Щодо держави, то вся Росія, її віра базується на існуванні якоїсь сакральної мети, "святої Русі", як вони кажуть. Здається, що це немислимо, але окупанти воюють за дітей та ідеологію.

"Росіяни хочуть, щоб територія України була знищена, перезаселена. Їм треба створювати "буфер" між собою та Європою", – підсумував Олександр Алфьоров.