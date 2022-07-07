Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 7 июля. Украинские герои уже 134 суток дают отпор врагу.

Заметьте Россияне в чатах прифронтовых украинских городов угрожают жителям тотальными обстрелами

На Востоке нашей страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.

– говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении захватчики снова пытались штурмовать Богородичное. В то же время никакого успеха враг не имел. Украинские защитники жестко подавили попытку захватчиков полностью захватить город.

Гайдай о ситуации в Луганской области

Сергей Гайдай – глава Луганской области – сообщил, что в окрестностях Луганской области по состоянию на 7 июля продолжаются ожесточенные бои. Оборону продолжает держать поселок Верхнекаменка.

По словам Гайдая, россиянам уже некомфортно на территориях, которые они сочли своим тылом. Пытаясь захватить Луганскую область, враг равнял с землей все. Теперь это мешает оккупантам.

Примите во внимание! Алексей Арестович сообщил, что 7 июля украинские герои 25 раз "накрыли" российских оккупантов в Чернобаевке. Герои ударили по скоплению вражеской техники.

Залужный показал танки из Польши и Чехии: смотрите видео