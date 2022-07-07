Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 7 июля. Украинские герои уже 134 суток дают отпор врагу.
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На Востоке нашей страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области.
– говорится в сообщении.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что на Славянском направлении захватчики снова пытались штурмовать Богородичное. В то же время никакого успеха враг не имел. Украинские защитники жестко подавили попытку захватчиков полностью захватить город.
Гайдай о ситуации в Луганской области
Сергей Гайдай – глава Луганской области – сообщил, что в окрестностях Луганской области по состоянию на 7 июля продолжаются ожесточенные бои. Оборону продолжает держать поселок Верхнекаменка.
По словам Гайдая, россиянам уже некомфортно на территориях, которые они сочли своим тылом. Пытаясь захватить Луганскую область, враг равнял с землей все. Теперь это мешает оккупантам.
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