Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 7 липня. Українські герої вже 134 доби дають відсіч ворогу.

Зауважте росіяни у чатах прифронтових українських міст погрожують жителям тотальними обстрілами

На Сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області,

– мовиться у повідомленні.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що на Слов'янському напрямку загарбники знову намагалися штурмувати Богородичне. Водночас жодного успіху ворог не мав. Українські захисники жорстко придушили спробу загарбників повністю захопити місто.

Гайдай про ситуацію на Луганщині

Сергій Гайдай – очільник Луганської області – повідомив, що на околицях Луганської області станом на 7 липня тривають запеклі бої. Оборону продовжує тримати селище Верхньокам'янка.

За словами Гайдая, росіянам вже некомфортно на територіях, які вони вважали своїм тилом. Намагаючись захопити Луганщину, ворог рівняв із землею все. Тепер це заважає окупантам.

Зауважте! Олексій Арестович повідомив, що 7 липня українські герої 25 разів "накрили" російських окупантів у Чорнобаївці. Герої вдарили по скупченню ворожої техніки.

Зауважте – Залужний показав танки з Польщі та Чехії: дивіться відео