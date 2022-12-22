В пределах проекта СВОИ для 24 канала переселенец из Славянского района рассказал, какие настроения сейчас среди местных жителей. По его словам, большинство людей изменило свое мнение в пользу Украины.

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Как изменилось отношение местных жителей к России

За 8 лет войны жители Славянска по-другому стали относиться к России. Игорь говорит, что для них война и не заканчивалась, она только продолжилась. Просто поначалу пострадал Восток Украины.

Я всё прекрасно помню, как это было 8 лет назад. Как россияне захватывали участок полиции в Славянске, как ходили по городу,

– говорит переселенец.

Мужчина отмечает, что горожане регулярно видели, как проезжает вражеская техника и как погибших ребят везут домой.

От этого, говорит Игорь, и люди стали жестче. Он подчеркнул, что город не сильно изменился, но на людей эти годы войны оказали однозначное влияние.

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В России нет ничего хорошего

Игорь также рассказал, что среди населения города изменились и проукраинские настроения. К слову, в 2014 году многие говорили, что нужно быть с Россией, ведь она обеспечит счастливое будущее.

"Но когда уже началась война, то люди поняли, что хорошего со стороны России вообще ничего не придет. Почему? Потому что там ничего нет хорошего", – говорит Игорь.

На территориях Донецкой и Луганской областей, которые России удалось оккупировать 8 лет назад, люди живут очень бедно. Они увидели, почувствовали и поняли истину "русского мира".

Однако это касается не всех. Игорь говорит, что кто хотел остаться на оккупированных территориях, тот остался, некоторые даже переехали туда. Или еще хуже – пошел воевать. Но, по словам переселенца, оставшиеся на подконтрольной территории очень изменили свое мнение о России.

Примите во внимание! В 2014 году из Славянска началась война России против Украины. Там проходили первые пророссийские митинги, участники которых в будущем сформировали большинство боевиков террористической псевдореспублики Донбасса. Именно в Славянске впоследствии прошли и первые бои. С апреля город находился под оккупацией. Вооруженные русские отряды вместе с местными пророссийскими группировками захватили Славянск. Они обезоружили тогда еще милиционеров, захватили здания СБУ и горисполкома, а над городом вывесили русский флаг. Во время оккупации города россияне обстреливали жилые кварталы, пытаясь спровоцировать ответные Вооруженные Силы. В начале июля Славянск был освобожден от врага.

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