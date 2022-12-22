В пределах проекта СВОИ для 24 канала переселенец из Славянского района рассказал, какие настроения сейчас среди местных жителей. По его словам, большинство людей изменило свое мнение в пользу Украины.
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Как изменилось отношение местных жителей к России
За 8 лет войны жители Славянска по-другому стали относиться к России. Игорь говорит, что для них война и не заканчивалась, она только продолжилась. Просто поначалу пострадал Восток Украины.
Я всё прекрасно помню, как это было 8 лет назад. Как россияне захватывали участок полиции в Славянске, как ходили по городу,
– говорит переселенец.
Мужчина отмечает, что горожане регулярно видели, как проезжает вражеская техника и как погибших ребят везут домой.
От этого, говорит Игорь, и люди стали жестче. Он подчеркнул, что город не сильно изменился, но на людей эти годы войны оказали однозначное влияние.
Где расположен Славянск: смотрите на карте
В России нет ничего хорошего
Игорь также рассказал, что среди населения города изменились и проукраинские настроения. К слову, в 2014 году многие говорили, что нужно быть с Россией, ведь она обеспечит счастливое будущее.
"Но когда уже началась война, то люди поняли, что хорошего со стороны России вообще ничего не придет. Почему? Потому что там ничего нет хорошего", – говорит Игорь.
На территориях Донецкой и Луганской областей, которые России удалось оккупировать 8 лет назад, люди живут очень бедно. Они увидели, почувствовали и поняли истину "русского мира".
Однако это касается не всех. Игорь говорит, что кто хотел остаться на оккупированных территориях, тот остался, некоторые даже переехали туда. Или еще хуже – пошел воевать. Но, по словам переселенца, оставшиеся на подконтрольной территории очень изменили свое мнение о России.
Война в Украине: последние новости
- США предоставили более 20 миллиардов долларов помощи Украине с момента вторжения России 24 февраля, но успех в войне против России зависит от более широкой поддержки со стороны союзников по НАТО и Европейскому Союзу.
- 21 декабря в Белом доме заявили, что предоставят Украине системы ПВО Patriot. Это произошло в день, когда Владимир Зеленский улетел в США на встречу с Джо Байденом.
- Впоследствии госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что стоимость общего пакета вооруженной помощи от США составляет свыше 1,85 миллиарда долларов.
- 17 декабря ВСУ нанесли удар по сосредоточению личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами.