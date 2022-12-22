У межах проєкту СВОЇ для 24 каналу переселенець зі Слов'янського району розповів, які настрої зараз панують серед місцевих жителів. За його словами, більшість людей змінили свою думку на користь України.
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Як змінилось ставлення місцевих мешканців до Росії
За 8 років війни жителі Слов'янська по-іншому почали ставитись до Росії. Ігор каже, що для них війна і не закінчувалася, вона лише продовжилася. Просто спочатку постраждав Схід України.
Я все прекрасно пам'ятаю, як це було 8 років тому. Як росіяни захоплювали відділок поліції у Слов'янську, як ходили по місту,
– каже переселенець.
Чоловік зазначає, що містяни регулярно бачили, як проїжджає ворожа техніка та як загиблих хлопців везуть додому.
Від цього, каже Ігор, і люди стали жорсткіші. Він наголосив, що місто не дуже змінилося, але на людей ці роки війни однозначно вплинули.
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В Росії немає нічого доброго
Ігор також розповів, що серед населення міста також змінились і проукраїнські настрої. До слова, у 2014 році багато хто казав, що потрібно бути з Росією, адже вона забезпечить щасливе майбутнє.
"Але коли вже почалася війна, то люди зрозуміли, що доброго зі сторони Росії взагалі нічого не прийде. Чому? Бо там нічого нема доброго", – каже Ігор.
На територіях Донецької та Луганської областей, які Росії вдалося окупувати 8 років тому, люди живуть дуже бідно. Вони побачили, відчули і зрозуміли істину "русского міра".
Проте це стосується не усіх. Ігор каже, що хто хотів залишитися на окупованих територіях, той залишився, дехто навіть переїхав туди. Або ще гірше – пішов воювати. Але, за словами переселенця, ті, хто залишився на підконтрольній території, дуже змінили свою думку про Росію.
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