Таким чином, Сполучені Штати продовжують й надалі допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. До речі, також Байден пожартував у відповідь на питання про постачання ATACMS.

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Байден пообіцяв дати Україні все

В останньому запитанні Байдену та Зеленському один із журналістів запитав, чи можуть США дати Україні все необхідне для швидкого звільнення територій. На що американський президент відповів: "Так".

Байден підкреслив, що США надали понад 20 мільярдів доларів допомоги Україні з моменту вторгнення Росії 24 лютого, але успіх у змушенні Росії відступити залежить від ширшої підтримки з боку союзників по НАТО та Європейському Союзу.

Ви запитуєте, чому ми просто не дамо Україні все, що можемо дати? Існує цілий альянс (НАТО) і вкрай важливо, щоб він залишався разом з Україною. І якщо давати Україні озброєння, яке б фундаментально відрізнялося від того, що вже туди передають, то в перспективі це могло б призвести до розколу в НАТО, ЄС і у світі загалом,

– сказав американський президент.

Байден додав, що США і союзники будуть "давати Україні те, чого вона потребує, щоб бути у змозі захищати себе".

"Я витратив кілька сотень годин, розмовляючи з нашими європейськими союзниками і главами цих країн, роз'яснюючи, чому їм потрібно робити подальші зусилля з підтримки України. Вони це повністю розуміють, але не збираються вести справу до війни з Росією і третьої світової війни", – наголосив лідер США.

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що Росія використовує зиму як зброю, однак Україна та весь її народ надихають світ і продовжують боротися. Президент США також згадав про те, що за декілька хвилин до візиту Зеленського до Сполучених Штатів Вашингтон оголосив про передачу ЗСУ систем ППО Patriot.