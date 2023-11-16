Украина не может себе разрешить патовую ситуацию, поэтому пытается достучаться до партнеров. Пока Великобритания уверяет Украину в поддержке, один из крупнейших союзников Киева – США – тормозят с важной помощью. Детальнее об этом рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Зеленский назвал риски "замороженного конфликта"

Президент Владимир Зеленский в который раз заявил, что Украина не может позволить себе "замороженный конфликт" с патовой ситуацией, поэтому должна его закончить.

Замороженный конфликт – это такая же война. Это как вулкан, который "спит", но точно проснется. Вопрос времени. Поэтому мы не можем позволить себе патовую ситуацию – временную слабость... Если это замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать, или наши внуки. Россия снова придет, если ее не поставить на место,

– сказал Зеленский.

Он заметил, что войну нужно закончить, чтобы весь мир знал, что агрессор понес ответственность.

"Справедливое окончание войны должно быть таким, чтобы зло страдало, а не только Украина, на которую это зло напало. При наличии политической воли Россия может очень быстро закончить войну. Для этого России нужно вывести из Украины войска", – добавил он.

Вместе с тем Зеленский заявил, что у Украины есть информация о намерениях России разжечь войну на Балканах. По его словам, Кремль сделает это, если мир не вмешается.

Он также сказал, что за происходящим на Ближнем Востоке стоит Россия и ее союзник Иран. У Кремля есть длинный план по отвлечению мирового внимания от Украины.

Сначала произошло разжигание войны на Ближнем Востоке, далее Россия может дестабилизировать регион Балкан, вкладывая усилия в то, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой.

Также президент упомянул о Молдове, где россияне начинают расшатывать ситуацию и заинтересованы в сносе проевропейских действующих властей. Таким образом Россия хочет разделить внимание партнеров и ту помощь, которую они оказывают странам, подчеркнул Зеленский.

Новый вектор попыток дестабилизации Европы со стороны России

В контексте сказанного Зеленским можно добавить еще одну попытку России дестабилизировать Европу. Европейские СМИ сообщают, что правительство Финляндии закрывает на неустановленный срок восточную границу для обеспечения национальной безопасности.

Разведка Финляндии сообщила, что через границу с Россией начало прибывать гораздо больше нелегальных мигрантов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с финским коллегой Саули Ниинисте заявили, что Россия намеренно способствует мигрантам в пересечении границы для дестабилизации западных стран.

Именно поэтому сегодня финские власти и закрывают пограничные пункты. Оба президента обвинили Россию в том, что она намеренно помогает беженцам пересекать границы с целью дестабилизации в странах Запада.

Нииннисте добавил, что в последнее время Финляндия фиксирует неестественный прирост мигрантов на российской границе. По его словам, граждане третьих стран прибывают из России, где им, вероятнее всего, оказывают помощь за определенную плату.

Как правило, речь идет о мигрантах, многие из которых через Финляндию могут направиться в Германию при отсутствии документов. Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, кроме обычных маршрутов, по которым мигранты попадают в Центральную Европу, участились случаи пересечения границы из России через Беларусь и Польшу в Германию.

Помощь от США "зависла в воздухе"

Однако следует все же обратить внимание на то, почему президент Зеленский снова делает заявление о недопустимости заморозки конфликта.

Дело в том, что после голосования Палаты представителей США и Сенат все же одобрил законопроект спикера Майка Джонсона относительно временного финансирования, призванного предотвратить остановку правительства. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден и американские СМИ уверяют, что, скорее всего, он его подпишет.

Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил, что это хорошие новости для американского народа. Якобы прекращение работы правительства США удалось избежать. Принятое законодательство финансирует правительство на текущих уровнях расходов и распределяет даты окончания финансирования.

Приблизительно 20% федерального правительства будет финансироваться до 19 января, а остальные 80% – до 2 февраля.

Впрочем, для Украины здесь неприятная новость – дополнительное финансирование помощи Украине, на заявленные Белым домом 60 миллиардов долларов, в законопроект не было заложено.

Теперь Конгресс обещает вернуться к голосованию за дополнительное финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню после 23 ноября, когда конгрессмены и сенатор вернутся к работе после празднования Дня Благодарения.

На фоне этого в Киев прибыла специальная представительница президента США по вопросам украинского восстановления Пенни Прицкер.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники уверяет, что Прицкер на закрытых встречах якобы подводила к мысли, что помощь может уменьшиться, поэтому Украине стоит думать о том, как удержаться даже при негативном сценарии.

Это все-таки негативный сигнал для Украины от представительницы президента США. Хотя другие источники уверяют, что на самом деле не стоит драматизировать заявления Прицкер, мол, говоря о сценариях, при которых помощь от США уменьшится, она просто рассматривала различные гипотетически возможные сценарии.

Великобритания заверила Украину в поддержке

Вместе с тем в Киев прибыл новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Зеленский и Кэмерон обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Также стороны скоординировали позиции по продвижению украинской "формулы мира" и наработке гарантий безопасности для Украины.

Отдельное внимание они уделили вопросам евроатлантической интеграции нашего государства и поддержки Великобританией вступления Украины в НАТО.

Кэмерон обсудил с премьером Шмыгалем вопросы военной, финансовой и санкционной поддержки. Также внимание было уделено вопросу конфискации замороженных российских активов на нужды восстановления Украины.

Уже после ряда встреч Кэмерон заявил о дальнейшей долгосрочной поддержке Украины. В том числе и в оборонной сфере.

Как Украина наращивает производство оружия и к чему готовится Россия

В то же время министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил сегодня, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Через месяц таких дронов производят уже десятки. Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство, а потому в перспективе еще большее увеличение производства. Поэтому, полагаясь на партнеров, Украина и сама должна наращивать производство собственного вооружения.

Тем более, что в Европе в очередной раз призывали Запад увеличивать помощь Украине, ведь Россия, продолжая свою широкомасштабную военную агрессию, надеется продержаться дольше, чем Украина.

По словам премьера Эстонии Кайи Каллас, это война на истощение и поэтому нужно много времени, чтобы победить. По ее мнению, Запад должен продолжать предоставлять обучение украинским военным и увеличивать поставки вооружения, ведь для этого у Запада все еще есть возможности.

Что касается помощи Украине от партнеров, то на сегодняшний день ключевое – это, конечно, усиление ПВО. Оккупанты готовятся к нанесению ударов по энергетике Украины зимой.

По данным ОК "Юг", на оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили именно для энергетического террора этой зимой. Это количество включает ракеты типа "Калибр" и "Оникс", а также ракеты воздушного базирования.

К тому же россияне сейчас пытаются исследовать наше воздушное пространство и выявить расположение систем ПВО. И для этого оккупанты сегодня несколько изменили тактику атак, выпустив по Украине ударные дроны утром, а не ночью, как обычно.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что таким образом враг пытается определить механизмы реагирования на атаку со стороны украинских сил.

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