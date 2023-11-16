Україна не може собі дозволити патову ситуацію, тому намагається достукатися до партнерів. Поки Британія запевняє Україну в підтримці, один з найбільших союзників Києва – США – гальмують з важливою допомогою. Детальніше про це розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Зеленський назвав ризики "замороженого конфлікту"

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна не може дозволити собі "заморожений конфлікт" з патовою ситуацією, тому повинна його закінчити.

Заморожений конфлікт – це така сама війна. Це як вулкан, який "спить", але точно прокинеться. Питання часу. Тому ми не можемо дозволити собі патової ситуації – тимчасової слабкості... Якщо це заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати, або наші онуки. Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце,

– сказав Зеленський.

Він зауважив, що війну потрібно закінчити, щоб весь світ знав, що агресор поніс відповідальність.

"Справедливе закінчення війни має бути таким, щоб зло страждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало. За наявності політичної волі, Росія може дуже швидко закінчити війну. Для цього Росії потрібно вивести з України війська”, – додав він.

Разом з тим Зеленський заявив, що Україна має інформацію щодо намірів Росії розпалити війну на Балканах. За його словами, Кремль зробить це, якщо світ не втрутиться.

Він також сказав, що за подіями на Близькому Сході стоїть Росія та її союзник Іран. Кремль має довгий план з відвертання світової уваги від України.

Спочатку відбулося розпалювання війни на Близькому Сході, далі Росія може дестабілізувати регіон Балкан, вкладаючи зусилля в те, аби одна балканська країна сьогодні воювала з іншою.

Також президент згадав про Молдову, де росіяни починають розхитувати ситуацію і зацікавлені у знесенні проєвропейської чинної влади. У такий спосіб Росія хоче розділити увагу партнерів і ту допомогу, яку вони надають країнам, наголосив Зеленський.

Новий вектор спроб дестабілізації Європи з боку Росії

У контексті сказаного Зеленським, можна додати ще одну спробу Росії дестабілізувати Європу. Європейські ЗМІ повідомляють, що уряд Фінляндії закриває на невстановлений термін східний кордон для забезпечення національної безпеки.

Розвідка Фінляндії повідомила, що через кордон з Росією почало прибувати значно більше нелегальних мігрантів.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр разом з фінським колегою Саулі Нііністьо заявили, що Росія навмисно сприяє мігрантам у перетині кордону для дестабілізації західних країн.

Саме через це сьогодні фінська влада і закриває прикордонні пункти. Обидва президенти звинуватили Росію у тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

Нііністьо додав, що останнім часом Фінляндія фіксує неприродний приріст мігрантів на російському кордоні. За його словами, громадяни третіх країн прибувають з Росії, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату.

Як правило, йдеться про мігрантів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини за відсутності документів. Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими мігранти потрапляють в Центральну Європу, почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини.

Допомога від США "зависла у повітрі"

Однак варто все ж звернути увагу на те, чому президент Зеленський знову робить заяву про недопустимість замороження конфлікту.

Річ у тім, що після голосування Палати представників США, і Сенат все ж схвалив законопроєкт спікера Майка Джонсона щодо тимчасового фінансування, покликаного запобігти зупинці уряду. Тепер документ має підписати президент Джо Байден й американські ЗМІ запевняють, що, скоріш за все, він його підпише.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чарльз Шумер заявив, що це хороші новини для американського народу. Мовляв, припинення роботи уряду США вдалося уникнути. Ухвалене законодавство фінансує уряд на поточних рівнях видатків і розподіляє дати закінчення фінансування.

Приблизно 20% федерального уряду буде фінансуватися до 19 січня, а решта 80% – до 2 лютого.

Втім, для України тут є неприємна новина – додаткове фінансування допомоги Україні, на заявлені Білим домом 60 мільярдів доларів, в законопроєкт не було закладено.

Тепер Конгрес обіцяє повернутися до голосування за додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже після 23 листопада, коли конгресмени та сенатор повернуться до роботи після святкування Дня Подяки.

На тлі цього до Києва прибула спеціальна представниця президента США з питань української відбудови Пенні Пріцкер.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела запевняє, що Пріцкер на закритих зустрічах нібито підводила до думки, що допомога може зменшитися, а тому Україні варто думати про те, як втриматися навіть за негативного сценарію.

Це все ж негативний сигнал для України від представниці президента США. Хоча інші джерела запевняють, що насправді не варто драматизувати заяви Пріцкер, мовляв, говорячи про сценарії, за яких допомога від США зменшиться, вона просто розглядала різні гіпотетично можливі сценарії.

Британія запевнила Україну в підтримці

Також до Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

Зеленський та Камерон обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Також сторони скоординували позиції щодо просування української "формули миру" та напрацювання безпекових гарантій для України.

Окрему увагу вони приділили питанням євроатлантичної інтеграції нашої держави й підтримки Великою Британією вступу України до в НАТО.

Камерон обговорив із премʼєром Шмигалем питання військової, фінансової та санкційної підтримки. Також увага була приділена питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України.

Вже після низки зустрічей Камерон заявив про подальшу довгострокову підтримку України. Зокрема і в оборонній сфері.

Як Україна нарощує виробництво зброї та до чого готується Росія

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив сьогодні, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За місяць таких дронів виробляють вже десятки. Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд, а тому в перспективі ще більше збільшення виробництва. Тож, покладаючись на партнерів, Україна і сама має нарощувати виробництво власного озброєння.

Тим паче, що в Європі вчергове закликали Захід збільшувати допомогу Україні, адже Росія, продовжуючи свою широкомасштабну військову агресію, сподівається протриматися довше, ніж Україна.

За словами прем'єрки Естонії Каї Каллас, це війна на виснаження і тому треба багато часу, аби перемогти. На її думку, Захід має продовжувати надавати навчання українським військовим та збільшувати постачання озброєння, адже для цього у Заходу все ще є можливості.

Що стосується допомоги Україні від партнерів, то на сьогодні ключове – це, звісно, посилення ППО. Окупанти готуються до завдання ударів по енергетиці України взимку.

За даними ОК "Південь", на окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили саме для енергетичного терору цієї зими. Ця кількість включає ракети типу "Калібр" та "Онікс", а також ракети повітряного базування.

До того ж росіяни зараз намагаються дослідити наш повітряний простір та виявити розташування систем ППО. І для цього окупанти сьогодні дещо змінили тактику атак, випустивши по Україні ударні дрони зранку, а не вночі, як зазвичай.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у такий спосіб ворог намагається визначити механізми реагування на атаку з боку українських сил.

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