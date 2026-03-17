В России может вспыхнуть народный бунт, –ветеран США сказал, при чем тут армия
- По оценкам, потери россиян достигли 1,2 – 1,3 миллиона убитыми и ранеными, что может привести к внутреннему коллапсу.
- Кремль сталкивается с проблемами в вербовке, в частности, не удается привлекать новых солдат даже за большие деньги, а мобилизация студентов становится приоритетом.
Скорее всего, потери россиян уже достигли 1,2 – 1, 3 миллиона человек убитыми и ранеными. Это может иметь обратный эффект и создать предпосылки для коллапса внутри России.
Таким мнением с 24 Каналом поделился ветеран армии США Райан МакБет, добавив, что солдат, который несколько раз не поел, превращается в мародера. Также мы видели, как быстро упала армия сирийского диктатора Башара Асада.
Когда в России может начаться бунт?
Армия Асада не выдержала восстания людей. Там многие солдаты платили своим командирам, чтобы оставаться в списках военных, но на самом деле шли работать. Они отдавали своим командирам за это деньги.
Эти солдаты шли работать, но не были на передовой, хотя все равно были в списках подразделения. Если это происходит массово, то вскоре у вас останутся только бедные люди, которые не имеют возможности заплатить,
– отметил ветеран армии США,
Можно легко представить, как некоторые российские командиры берут деньги у солдат, чтобы стать операторами дронов или остаться на командном пункте. А солдат, которые не могут себе позволить дать взятку, отправляются воевать.
"Поэтому вполне возможно, что вспыхнет народный бунт, особенно, если солдаты уже не смогут удерживать линию фронта. Тогда люди, которые заплатили командиру деньги, чтобы не идти на передовую, все равно услышат, что должны воевать, потому что больше не останется никого", – подчеркнул Райан МакБет.
Если это будет происходить массово, то мы увидим по крайней мере единичные очаги восстания.
Обратите внимание! Журналистка Лариса Волошина считает, что несмотря на все заявления Путина о неограниченном человеческом ресурсе, он все равно может закончиться. Потери России растут, что побуждает отправлять на войну не только мужчин из тюрем, но и женщин. Кампания по вербовке также началась в российских вузах.
Как происходит мобилизация в России?
- Кремль начинает испытывать проблемы с рекрутингом. Даже большие средства не мотивируют людей вступать в армию. Хотя с 2022 года зарплаты повысили в 15 – 20 раз. Когда оккупантам удалось мобилизовать до 50 тысяч солдат ежемесячно, теперь цифры значительно меньше – 30 – 35 тысяч.
- В России открыли настоящую "охоту" на студентов. Им обещают миллионные выплаты и работу в тылу, но на самом деле отправляют штурмовать. Для этого в университетах, колледжах даже проводят "профориентационные встречи" с представителями минобороны. На них убеждают молодежь подписать контракты и овладеть "актуальной профессией".
- Владимир Путин также усиливает риторику относительно мобилизации. Он провозгласил 2026 год "годом единства вокруг священного долга" и пообещал повысить мощность армии. Российских оккупантов диктатор назвал "настоящими патриотами".