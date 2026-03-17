Скорее всего, потери россиян уже достигли 1,2 – 1, 3 миллиона человек убитыми и ранеными. Это может иметь обратный эффект и создать предпосылки для коллапса внутри России.

Таким мнением с 24 Каналом поделился ветеран армии США Райан МакБет, добавив, что солдат, который несколько раз не поел, превращается в мародера. Также мы видели, как быстро упала армия сирийского диктатора Башара Асада.

Когда в России может начаться бунт?

Армия Асада не выдержала восстания людей. Там многие солдаты платили своим командирам, чтобы оставаться в списках военных, но на самом деле шли работать. Они отдавали своим командирам за это деньги.

Эти солдаты шли работать, но не были на передовой, хотя все равно были в списках подразделения. Если это происходит массово, то вскоре у вас останутся только бедные люди, которые не имеют возможности заплатить,

– отметил ветеран армии США,

Можно легко представить, как некоторые российские командиры берут деньги у солдат, чтобы стать операторами дронов или остаться на командном пункте. А солдат, которые не могут себе позволить дать взятку, отправляются воевать.

"Поэтому вполне возможно, что вспыхнет народный бунт, особенно, если солдаты уже не смогут удерживать линию фронта. Тогда люди, которые заплатили командиру деньги, чтобы не идти на передовую, все равно услышат, что должны воевать, потому что больше не останется никого", – подчеркнул Райан МакБет.

Если это будет происходить массово, то мы увидим по крайней мере единичные очаги восстания.

Обратите внимание! Журналистка Лариса Волошина считает, что несмотря на все заявления Путина о неограниченном человеческом ресурсе, он все равно может закончиться. Потери России растут, что побуждает отправлять на войну не только мужчин из тюрем, но и женщин. Кампания по вербовке также началась в российских вузах.

