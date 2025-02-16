Стубб отмечает, что для достижения мира в стране необходимо действовать поэтапно. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Стубб о ситуации в Украине

По мнению президента Финляндии, первым этапом для достижения мира в Украине должна стать подготовка к переговорам. Во время него нужно перевооружить государство и оказывать максимальное давление на Россию.

Стубб объясняет, что это означает введение санкций против страны-агрессора и замораживание российских активов, чтобы Украина начала переговоры с позиции силы. Он добавляет, что американцы "абсолютно правильно понимают", когда нужно начинать работу над временными мерами безопасности для государства.

Следующим шагом для достижения мира, по словам финляндского президента, должно стать прекращение огня. Он объясняет, что очень часто его путают с мирным процессом, но это два разных понятия.

Прекращение огня означает демаркацию границы или линии соприкосновения, по которой устанавливается мониторинг. Это может делать ОБСЕ или ООН. Это не миротворцы, а лишь обычный международный мониторинг. И уже во время режима прекращения огня начинается работа над повесткой дня и механизмами проведения мирных переговоров,

– говорит Стубб, отмечая, что это может длиться долго.

Он отмечает, что на этом этапе необходимы меры для укрепления доверия, такие как обмен пленными, возвращение похищенных детей, вероятно, пересмотр санкций. По мнению Стубба, также нужно создать систему поддержки режима прекращения огня. По его словам, это должен быть совместный процесс Украины, Европы и США.

Президент Финляндии объясняет, что Украина должна возглавить этот процесс, Европа – поддерживать, а Соединенные Штаты – гарантировать его. Он говорит, что одним из самых мощных сдерживающих факторов может стать вступление в силу членства Украины в НАТО в случае повторного нападения России. Однако, отмечает, что пока об этом рано говорить.

Последним шагом для мира в Украине должны стать переговоры. Стубб замечает, что скорее всего они будут длительными, ведь придется обсудить сложные вопросы. Однако отмечает, что Украина будет не российской, а европейской. По мнению президента Финляндии, это станет большой потерей для России.

Стубб также отмечает, что не стоит обсуждать новые европейские договоренности по безопасности, объясняя это тем, что мир "не должен открывать двери для этой российской фантазии о неделимом порядке безопасности с зонами влияния".