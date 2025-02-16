Стубб зазначає, що для досягнення миру в країні необхідно діяти поетапно. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Стубб про ситуацію в Україні

На думку президента Фінляндії, першим етапом для досягнення миру в Україні має стати підготовка до переговорів. Під час нього потрібно переозброїти державу та чинити максимальний тиск на Росію.

Стубб пояснює, що це означає введення санкцій проти країни-агресорки та замороження російських активів, щоб Україна почала переговори з позиції сили. Він додає, що американці "абсолютно правильно розуміють", коли потрібно починати роботу над тимчасовими заходами безпеки для держави.

Наступним кроком для досягнення миру, за словами фінляндського президента, має стати припинення вогню. Він пояснює, що дуже часто його плутають з мирним процесом, але це два різні поняття.

Припинення вогню означає демаркацію кордону або лінії зіткнення, за якою встановлюється моніторинг. Це може робити ОБСЄ або ООН. Це не миротворці, а лише звичайний міжнародний моніторинг. І вже під час режиму припинення вогню розпочинається робота над порядком денним та механізмами проведення мирних переговорів,

– каже Стубб, зазначаючи, що це може тривати довго.

Він зауважує, що на цьому етапі необхідні заходи для зміцнення довіри, такі як обмін полоненими, повернення викрадених дітей, ймовірно, перегляд санкцій. На думку Стубба, також потрібно створити систему підтримки режиму припинення вогню. За його словами, це має бути спільний процес України, Європи та США.

Президент Фінляндії пояснює, що Україна має очолити цей процес, Європа – підтримувати, а Сполучені Штати – гарантувати його. Він каже, що одним із найпотужніших стримувальних факторів може стати набуття чинності членства України в НАТО у разі повторного нападу Росії. Однак, зазначає, що наразі про це зарано говорити.

Останнім кроком для миру в Україні мають стати переговори. Стубб зауважує, що скоріш за все вони будуть тривалими, адже доведеться обговорити складні питання. Проте наголошує, що Україна буде не російською, а європейською. На думку президента Фінляндії, це стане великою втратою для Росії.

Стубб також зазначає, що не варто обговорювати нові європейські безпекові домовленості, пояснюючи це тим, що світ "не повинен відкривати двері для цієї російської фантазії про неподільний безпековий порядок із зонами впливу".