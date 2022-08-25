Анналена Бербок считает, что Украине нужны новые поставки оружия осенью, чтобы государство могло защититься. Совсем скоро Германия предоставит Украине систему ПВО.

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Надо готовиться к тому, что война продолжится

Теперь нужны дополнительные, быстрые поставки осенью, чтобы украинцы теперь могли защитить себя. В то же время нужно быть готовым к тому, что в следующем году война продолжится.

– заявила Бербок.

Кроме того, министр иностранных дел заявила, что в ближайшие недели Германия доставит Украине систему противовоздушной обороны Iris-T. А в следующем году будут и другие системы.

Немецкий политолог объяснил, почему Германия передает Украине мало техники

Министерство обороны Германии не поддержало предложение предоставить Украине большее количество оружия. Немецкий политолог Андреас Умланд объяснил решение страны.

По его словам, у Германии есть не так много оружия и техники, как, например, у Америки. Кроме того, сейчас действует политика Запада, чтобы не передавать Украине танки западных образцов.

Также политолог отметил, что военное сотрудничество – новое для Германии. "Правительство смотрит на другие страны и ищет свой путь в этом. Поэтому все так медленно происходит", – говорит Умланд.

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