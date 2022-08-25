Анналена Бербок вважає, що Україні потрібні нові поставки зброї восени, щоб держава могла захиститися. Зовсім скоро Німеччина надасть Україні систему ППО.

Цікаво Не американці: Резніков розповів, хто категорично виступав проти включення України в НАТО

Треба готуватися до того, що війна продовжиться

Тепер потрібні додаткові, швидкі поставки восени, "щоб українці тепер могли захистити себе. Водночас треба бути готовим до того, що наступного року війна продовжиться.

– заявила Бербок.

Окрім того, міністерка закордонних справ заявила, що найближчими тижнями Німеччина доставить Україні систему протиповітряної оборони Iris-T. А наступного року будуть й інші системи.

Німецький політолог пояснив, чому Німеччина передає Україні мало техніки

Міністерство оборони Німеччини не підтримало пропозицію надати Україні більшу кількість зброї. Німецький політолог Андреас Умланд пояснив рішення країни.

За його словами, Німеччина має не так багато зброї та техніки, як, наприклад, Америка. Окрім того, зараз діє політика Заходу, щоб не передавати Україні танки західних зразків.

Також політолог зазначив, що військова співпраця – нова для Німеччини. "Уряд дивиться на інші країни, і шукає свій шлях в цьому. Тому все так повільно відбувається", – каже Умланд.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 24 серпня: відео