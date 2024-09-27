О главных событиях дня по состоянию на 27 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и главные международные события рассказывает 24 Канал.
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В Ростовской области ночью были взрывы
В Ростовской области ночью раздавались взрывы. Оккупанты заявили, что регион оказался под атакой дронов-камикадзе.
После мощных взрывов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Российские власти официально не сообщали, где вспыхнул пожар, однако местные телеграмм-каналы утверждают, что масштабное возгорание произошло возле ЛЭП.
Владимир Зеленский задержится в США. В СМИ пишут, что вероятно, сегодня президент Украины встретится с Дональдом Трампом.
Россия в очередной раз атаковала "Шахедами"
В ночь на 27 сентября российская армия в очередной раз атаковала украинские территории дронами-камикадзе типа "Шахед". Мощные взрывы ночью раздавались, в частности, в Одесской области. Сейчас о последствиях вражеской атаки не сообщали.