06:16, 27 сентября

В Ростовской области ночью раздавались взрывы. Оккупанты заявили, что регион оказался под атакой дронов-камикадзе.

После мощных взрывов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Российские власти официально не сообщали, где вспыхнул пожар, однако местные телеграмм-каналы утверждают, что масштабное возгорание произошло возле ЛЭП.