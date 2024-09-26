05:22, 26 сентября

Киевская городская военная администрация информировала о работе ПВО над Киевом. Воздушные силы пишут о значительной концентрации ударных дронов врага именно в Киевской области.

К счастью, информации о пострадавших, повреждения или даже падения обломков пока не было. Воздушная тревога продолжается в Киеве, Киевской области и окружающих областях.