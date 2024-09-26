О главных событиях дня по состоянию на 26 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Киевская городская военная администрация информировала о работе ПВО над Киевом. Воздушные силы пишут о значительной концентрации ударных дронов врага именно в Киевской области.
К счастью, информации о пострадавших, повреждения или даже падения обломков пока не было. Воздушная тревога продолжается в Киеве, Киевской области и окружающих областях.
В Ивано-Франковске работает ППО
Ивано-Франковская область подверглась атаке дронов-камикадзе врага ночью. Несколько "Шахедов" смогли добраться до этого региона.
Внимание! Работает ПВО! Будьте осторожны! Не публикуем фото или видео – не помогаем врагу. Детали позже,
– подчеркнул мэр Руслан Марцинкив.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов,
– написали журналисты.
Важно, что Воздушные силы несколько раз вспоминали о Хмельницкой области до того, как там раздались взрывы. Они дважды предупредили, что на регион летят "Шахеды" из Винницкой области.