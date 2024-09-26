05:22, 26 вересня

Київська міська військова адміністрація інформувала про роботу ППО над Києвом. Повітряні сили пишуть про значну концентрацію ударних дронів ворога саме у Київській області.

На щастя, інформації про постраждалих, ушкодження чи навіть падіння уламків поки що не було. Повітряна тривога триває у Києві, Київській області та навколишніх областях.