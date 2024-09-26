Про головні події дня станом на 26 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Київська міська військова адміністрація інформувала про роботу ППО над Києвом. Повітряні сили пишуть про значну концентрацію ударних дронів ворога саме у Київській області.
На щастя, інформації про постраждалих, ушкодження чи навіть падіння уламків поки що не було. Повітряна тривога триває у Києві, Київській області та навколишніх областях.
В Івано-Франківську працює ППО
Івано-Франківська область зазнала атаки дронів-камікадзе ворога вночі. Кілька "Шахедів" змогли дістатися до цього регіону.
Увага! Працює ППО! Будьте обережні! Не публікуємо фото чи відео – не допомагаємо ворогу. Деталі згодом,
– наголосив мер Руслан Марцінків.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів,
– написали журналісти.
Важливо, що Повітряні сили кілька разів згадували про Хмельницьку область до того, як там пролунали вибухи. Вони двічі попередили, що на регіон летять "Шахеди" із Вінницької області.