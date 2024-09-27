06:16, 27 вересня

У Ростовській області вночі лунали вибухи. Окупанти заявили, що регіон опинився під атакою дронів-камікадзе.

Після потужних вибухів у Новошахтинську Ростовської області спалахнула масштабна пожежа. Російська влада офіційно не повідомляла, де спалахнула пожежа, однак місцеві телеграм-канали стверджують, що масштабне загоряння сталося біля ЛЕП.