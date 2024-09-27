Про головні події дня станом на 27 вересня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та головні міжнародні події розповідає 24 Канал.
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У Ростовській області вночі були вибухи
У Ростовській області вночі лунали вибухи. Окупанти заявили, що регіон опинився під атакою дронів-камікадзе.
Після потужних вибухів у Новошахтинську Ростовської області спалахнула масштабна пожежа. Російська влада офіційно не повідомляла, де спалахнула пожежа, однак місцеві телеграм-канали стверджують, що масштабне загоряння сталося біля ЛЕП.
Володимир Зеленський затримається у США. У ЗМІ пишуть, що ймовірно, сьогодні президент України зустрінеться з Дональдом Трампом.
Росія вкотре атакувала "Шахедами"
У ніч проти 27 вересня російська армія вкотре атакувала українські території дронами-камікадзе типу "Шахед". Потужні вибухи уночі лунали, зокрема, на Одещині. Наразі про наслідки ворожої атаки не повідомляли.