Оккупанты обстреляли центральный рынок и жилой массив города. На месте работают спасатели и следователи.

Заметьте россияне ударили по Одесчине 3 ракетами, одну из них удалось сбить

Последствия российского обстрела

Помещение центрального рынка города, а который попала российская ракета из реактивной системы залпового огня "Ураган" разрушено. Также разрушениям подверглись и магазины возле рынка.

Ударная волна от взрыва повредила и прилегающую пятиэтажку – там выбило окна. всего россияне разрушили или повредили около 10 многоэтажек и частных домов. Также несколько автомобилей сгорели.

Последствия вражеского обстрела Бахмута / Фото Национальной полиции

В результате вражеской атаки пострадали 6 мирных жителей. Они получили минно-взрывные и осколочные ранения.

В Офисе генпрокурора сообщили об открытии уголовного производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В Донецкой ОВА подчеркнули что сейчас Бахмут остается одной из самых горячих точек области. В центр города прилетели сразу 3 российские ракеты.

Последствия обстрела Бахмута из "Ураганов": смотрите видео

россия может попытаться идти в наступление на Бахмут

По прогнозу Института изучения войны, в ближайшее время российские оккупанты будут идти в решительное наступление на Бахмут и Славянск. Аналитики отмечают, что после изнурительных боев за Северодонецк и Лисичанск, темпы наступления захватчиков замедлились, однако до сих пор наблюдаются.

Пока оккупанты объявили "оперативную паузу" после "захвата Луганщины" для восстановления своих сил, однако сейчас они активно обстреливают мирные населенные пункты из артиллерии.

Стоит отметить, что оккупанты используют тактику "выжженной земли" и уничтожают украинские города и села, после чего идут в наступление.

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