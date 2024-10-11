На самом деле там не исключают такого развития событий. Таким мнением поделился в эфире телемарафона командир роты огневой поддержки 5-й ОШБр Николай Зинько, пишет 24 Канал.

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Россия может попытаться пойти в наступление

Зинько рассказал, что штурмы на фронте не останавливаются: кое-где они слабее, а кое-где – сильнее.

Несмотря на все, по мнению военного, россияне все же осмелятся пойти в наступление до начала зимы.

Я думаю, что враг все-таки попытается использовать еще в дальнейшем и длинный световой день, потому что штурмы проводить как раз лучше на рассвете. Или также использовать еще сухую погоду, которая позволяет быстрее передвигаться. Потому что когда все будет в грязи, пойдет дождь, эти штурмы будет проводить гораздо труднее для них. Поэтому они используют эти последние теплые дни, чтобы где-то попробовать прорвать нашу оборону,

– сказал командир роты огневой поддержки 5-й ОШБр.

Впрочем, по словам полковника ВСУ Константина Машовца, вероятное российское наступление будет зависеть не только от погодных условий. Большую роль здесь играет подготовка украинской армии.

"На самом деле ситуация с российским наступлением выглядит сегодня в большей степени зависимой не от самих российских войск, которые очевидно уже задействовали почти максимальные наступательные способности, а от состояния боеспособности украинских войск. В частности, от способности Сил обороны Украины обороняться на определенных рубежах и позициях в условиях превосходства противника", – сказал он.