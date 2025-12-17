В России считают, что участники "СВО" не могут быть военнопленными, – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время контактов российская сторона пытается поставить под сомнение статус военнопленных. Она ссылается на то, что Россия якобы не ведет войну против Украины, а осуществляет так называемую "специальную военную операцию".

Так Москва хочет избежать выполнения Женевских конвенций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Ехал на соревнования, а попал на фронт: ВСУ взяли в плен легкоатлета из Кении

Почему Россия не хочет признавать своих военнопленных?

По словам Лубинца, Россия использует различные юридические манипуляции, чтобы избежать выполнения норм Женевских конвенций. В частности, российские представители неоднократно заявляли, что при отсутствии объявленной войны участники боевых действий в рамках "СВО" якобы не подпадают под статус военнопленных.

В то же время украинская сторона, подчеркнул омбудсмен, последовательно доказывает безосновательность таких утверждений. Он отметил, что сам факт обмена пленными является процедурой, прямо предусмотренной Женевскими конвенциями.

"Это прямой механизм, прописан в Женевской конвенции, следовательно, автоматически россияне признают, что украинцы для них – военнопленные, комбатанты. Итак, тогда автоматически все права военнопленных должны быть защищены в рамках международного гуманитарного права", – сказал Лубинец.

Комментируя недавние контакты с представителями России, уполномоченный рассказал, что российская сторона, в частности, поднимала вопрос посещения украинской стороной российских военнопленных. Он пояснил, что подход Украины базируется на принципе взаимности.

"Это же двустороннее движение. Если они обязались передать две тысячи пакетов для украинских военнопленных, то я автоматически взял на себя обязательства две тысячи пакетов доставить к российским военнопленным... Моя задача – сделать абсолютный баланс: если в Украине такое отношение на основе международного гуманитарного права к россиянам, то автоматически такое же отношение должно быть на территории РФ к украинским военнопленным", – заявил он.

Отдельно омбудсмен подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы представители Международного комитета Красного Креста имели физический доступ к украинским военнопленным, могли лично проверять условия их содержания и общаться с ними.

Лубинец встретился с представительницей России Москальковой