В Курской области погибло или было ранено около 63 тысяч россиян на северокорейцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация в Курской области сейчас

Украинские войска все еще присутствуют в Курской области России. Их задача – обеспечить буферную зону на приграничных районах, чтобы уберечь Сумскую и Харьковскую области от нового наступления России.

Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 квадратных километров вражеской территории,

– рассказали в Генштабе.

Россия планировала создать свою "зону безопасности" на территории Сумской области, но ее планы были сорваны. Мир увидел, что Россия не способна обезопасить даже собственные границы.

Кремль был вынужден задействовать в Курской области свои самые боеспособные подразделения. Однако только после привлечения войск КНДР, а в частности их лучше подготовленных спецназовцев, России удалось переломить ситуацию на этом направлении.

Россия смогла получить преимущество в БпЛА, а ее авиация осуществила беспрецедентное количество ударов. 60 – 70% авиаударов в сутки приходилось именно на Курскую область. Российские войска в результате этого почти полностью разрушили город Суджа.

Начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч – граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.

Всего уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники России, в частности:

- 199 танков,

- 1045 боевых бронемашин,

- 636 артиллерийских систем,

- 17 РСЗО,

- 15 средств ПВО,

- 1 самолёт,

- 3 вертолета,

- 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,

- 2068 единиц автотранспорта,

- 56 единиц специальной техники.

Сейчас враг не оставляет планов создать "зону безопасности" на территории Сумской области, поэтому операция ВСУ на Курщине имеет стратегическое значение.