В американском Институте изучения войны сообщили, что оккупанты могут использовать созданные казацкие организации. Они, вероятно, поддерживают усилия россии в формировании армии.

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Новые казачьи отряды в россии

Агрессор имеет официальные казачьи организации, являющиеся военизированными формированиями. Они выполняют правоохранительные и военно-административные задачи. Теперь российские пропагандисты сообщили о том, что всероссийское казачье общество сформировало казачий "терский" отряд. В его состав входят 250 человек и они уже завершают подготовку, чтобы уехать воевать в Украину.

В состав входят военные специалисты с разведывательным, снайперским и пулеметным опытом. Личный состав Ставропольского края, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни.

Эксперты отмечают, что неясно, существуют ли созданные казачьи организации в преимущественно мусульманских районах России, как Чечня и Дагестан. Ведь казацкая культура и история традиционно враждебны исламу.

"казаки" могут помогать обучать других наемников

В Институте изучения войны отмечают, что российские казачьи организации могут помогать учить новобранцев. Ведь другие враждебные органы вербовки не эффективны или имеют ограничения.

"казаки" уже направили воевать в Украину семь добровольческих отрядов неопределенного эшелона. Теперь готовят к развертыванию три добровольческих отряда, в которых более 6 тысяч казаков. Все они поддерживают войну на Украине.

ISW о войне в Украине

россияне привлекают все больше людей на войну в Украине. Желающих воевать за "семью" не так много, поэтому их поощряют материально. К экспертам из Института по изучению войны попал отчет оккупантов. В документе указано, что силы безопасности в России рассматриваются как потенциальные кадры для отправки на фронт.

Также специалисты Института утверждали, что взрывы в Крыму не нарушают обязательства Украины, которые есть перед Западом. В частности, по использованию предоставленного оружия. Ведь такие меры являются частью нашего контрнаступления для освобождения территорий.

ISW располагает информацией и о том, что происходит на поле боя. Аналитикам известно, что в Донецкой области россияне пытаются улучшить тактическое положение возле Горловки. оккупанты хотят захватить трассу, расположенную на западе города.

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