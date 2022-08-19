По словам экспертов, россияне продолжали наступать на юго-запад от Бахмута вдоль шоссе Т1302 от Соледара. Также они пытались продвинуться от Владимировки в Соледар.

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Оккупанты продолжают продвигаться на север Бахмута

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска пытались наступать на Бахмут из Покровского, расположенного примерно в 10 километрах к востоку от него.

Российские силы, как сообщается, включая наемников ЧВК Вагнера, продолжали продвигаться на север к Бахмуту из Клинового, Кодема и Семигорья, все в пределах примерно 15 километров от южной окраины Бахмута.

– рассказали в ISW.

Захватчики также пытаются наступать на Бахмут с северных окраин Горловки в районе Гольмовского и Зайцева. По мнению экспертов, их операции под Горловкой, вероятно, направлены на получение выхода на трассу Т0513 Горловка – Бахмут. Это указывает на то, что оккупационные войска, вероятно, пытаются продвинуться вдоль трех направлений:

от Горловки к юго-западу вдоль Т0513,

от Соледара к северо-востоку вдоль Т1302,

из района Клиново – Вершина по трассе Е40.

В Институте изучения войны добавили, что 18 августа впервые с 6 июля у россиян не было заявленных или оцененных территориальных достояний в Украине.

"Российские и украинские источники не утверждали о новых территориальных достижениях", – добавили эксперты.

Однако в этот день россияне до сих пор пытались проводить ограниченные и безуспешные наземные наступления по восточной оси.

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