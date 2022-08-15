оккупанты понесли потери и отошли

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Сообщается, что войска врага предприняли попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении села Вершина.

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При попытке штурма российские военные понесли потери и, как отметили в Генштабе ВСУ, отошли.



россияне пытались пойти на штурм с Углегорской ТЭС в направлении Вершины / Скриншот карты боевых действий

Какая ситуация на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бахмутском направлении противник пытался создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на отдельных участках.

С этой целью россияне нанесли огневое поражение по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина.

Кроме того, россияне нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковлевки.

Оккупанты захватили Углегорскую ТЭС

русские военные долго пытались захватить Углегорскую ТЭС. Оккупанты пытались установить контроль над Углегорской ТЭС, несмотря на потери.

25 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех. 27 июля россияне заявили о захвате электростанции. Но ситуация вокруг Углегорской ТЭС остается неизвестной.

После этого в разведке Минобороны Британии заявили, что наемники из ВПК "Вагнера", вероятно, захватили Углегорскую ТЭС.

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