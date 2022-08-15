Окупанти зазнали втрат і відійшли
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Повідомляється, що війська ворога здійснили спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку села Вершина.
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Під час спроби штуруму російські військові зазнали втрат і, як зазначили у Генштабі ЗСУ, відійшли.
росіяни намагалися піти на штурм з Вуглегірської ТЕС у напрямку Вершини / Скриншот карти бойових дій
Яка ситуація на Бахмутському напрямку
У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках.
З цією метою росіяни завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Весела Долина, Васюківка, Бахмутське, Соледар, Шуми, Північне, Білогорівка, Яковлівка, Федорівка, Зайцеве і Вершина.
Окрім того, росіяни завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки.
Окупанти захопили Вуглегірську ТЕС
- російські військові тривалий час намагалися захопити Вуглегірську ТЕС. Окупанти намагалися встановити контроль над Вуглегірською ТЕС попри втрати.
- 25 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. 27 липня росіяни заявили про захоплення електростанції. Та ситуація довкола Вуглегірської ТЕС залишається невідомою.
- Після цього у розвідці Міноборони Британії заявили, що найманці з ВПК "Вагнера", ймовірно, захопили Вуглеріську ТЕС.
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