Про це 24 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що загарбники мали недолугі спроби поліпшити тактичне розташування на Донеччині у двох напрямках – Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське.

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"Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір'я", – розповіли у Генштабі.

Штурм Вуглегірської ТЕС

Про намагання окупувати Вуглегірську ТЕС Генштаб повідомляв вранці 24 липня. росіяни штурмували її одразу з кількох напрямків, щоб мати змогу наступати далі.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, для окупантів саме ця ТЕС на Донеччині, щоб позбавити Україну чергового об'єкта критичної інфраструктури. Проте головна мета – це фундамент для наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

Зауважте! Українські захисники відбили штурм Вуглегірської ТЕС і 9 та 4 липня. Росіянам вкотре довелось відступати.

Успіхи захисників на Донеччині

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ звільнили від росіян 2 населені пункти у Донецькій області. Однак він не назвав їх, зазначив, що про це незабаром розкажуть військові.

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