Об этом 24 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметили, что захватчики совершали нелепые попытки улучшить тактическое расположение на Донбассе в двух направлениях – Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское.

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"Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорья", – рассказали в Генштабе.

Штурм Углегорской ТЭС

О попытках оккупировать Углегорскую ТЭС Генштаб сообщал утром 24 июля. россияне штурмовали ее сразу по нескольким направлениям, чтобы иметь возможность наступать дальше.

По информации Министерства обороны Великобритании, оккупантам необходима именно эта ТЭС в Донецкой области, чтобы лишить Украину очередного объекта критической инфраструктуры. Однако главная цель – фундамент для наступления на Краматорск и Славянск.

Примите во внимание! Украинские защитники отбили штурм Углегорской ТЭС и 9 и 4 июля. Россиянам в очередной раз пришлось отступать.

Успехи защитников в Донецкой области

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ освободили от россиян 2 населенных пункта в Донецкой области. Однако он не назвал их, отметил, что об этом скоро расскажут военные.

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