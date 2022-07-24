Крім того, тривають цинічні обстріли росіянами українських населених пунктів та розвідка прифронтових територій. Про актуальну ситуацію на полі бою розповіли у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 18:00 24 липня.

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Де ворог намагався йти штурмом і зазнав невдачі

На Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Намагаючись встановити контроль над Богородичним, окупанти вели штурмові дії – жодного успіху не досягли.

На Краматорському напрямку загарбники гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам'янське та Спірне. Наші захисники і захисниці вкотре успішно відбили штурмові дії росіян на таких напрямках:

Верхньокам'янка – Верхньокам'янське;

Білогорівка – Верхньокам'янське.

До слова, окупанти були змушені відступити з втратами.

На Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів потерпали українські військові на своїх позиціях поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам'янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Крім того, противник завдав авіаційного удару поблизу Бахмута.

Недолугі спроби росіян покращити власне тактичне становище на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське завершились для них значними втратами та відступом.

Попри нищівні втрати, противник вперто продовжує свої спроби встановити контроль над Вуглегірською ТЕС – бої там тривають досі. Також жорстока боротьба продовжується у напрямку Роти – Семигір'я.

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару поблизу Андріївки, що у Херсонській області. Після цього вони намагались просунутись у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускинське – Білогірка. ЗСУ не залишили ворогу жодного шансу на успіх – росіяни зазнали втрат і хаотично відступили.

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Ситуація на решті напрямків

На Харківському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони обласного центру, Руських Тишків, Старого Салтова, Прудянки, Рубіжного, Циркунів, Базаліївки, Слатиного, Дергачів, Черкаських Тишків, Благодатного, Уд, Пришиба та Питомника. Авіаудари зафіксовані поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках й далі тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих відтинках цієї ділянки фронту ворог здійснює повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник й далі зосереджує на недопущенні просування українських сил вглиб тимчасово окупованих територій. Ворожі обстріли зафіксовано поблизу Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва.

Зазначається, що українські захисники й захисниці у боргу не залишаються – завдають ворогу вогневого ураження у відповідь. При цьому, поза пунктами базування, росіяни продовжують утримувати три носії високоточної зброї.

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До слова, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація значних змін не зазнала. Окупанти обстріляли райони села Гай, що на Чернігівщині, а також населених пунктів Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.

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