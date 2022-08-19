За словами експертів, росіяни продовжували наступати на південний захід від Бахмута вздовж шосе Т1302 від Соледару. Також вони намагалися просунутися від Володимирівки до Соледару.

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Окупанти продовжують просуватися на північ Бахмута

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська намагалися наступати на Бахмут з Покровського, розташованого приблизно за 10 кілометрів на схід від нього.

Російські сили, як повідомляється, включаючи найманців ПВК Вагнера, продовжували просуватися на північ до Бахмута з Клинового, Кодема та Семигір'я, все в межах приблизно 15 кілометрів від південної околиці Бахмута,

– розповіли в ISW.

Загарбники також намагаються наступати на Бахмут з північних околиць Горлівки в районі Гольмівського та Зайцевого. На думку експертів, їхні операції під Горлівкою, ймовірно, спрямовані на отримання виходу на трасу Т0513 Горлівка – Бахмут. Це вказує на те, що окупаційні війська, ймовірно, намагаються просунутися вздовж трьох напрямків:

від Горлівки на південний захід уздовж Т0513,

від Соледара на північний схід уздовж Т1302,

з району Клинове – Вершина по трасі Е40.

В Інституті вивчення війни додали, що 18 серпня вперше з 6 липня у росіян не було заявлених або оцінених територіальних надбань в Україні.

"Російські та українські джерела не стверджували про нові територіальні здобутки", – додали експерти.

Проте цього дня росіяни досі намагалися проводити обмежені та безуспішні наземні наступи через східну вісь.

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