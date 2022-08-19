У американському Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти можуть використовувати створені козацькі організації. Вони, ймовірно, підтримують зусилля росії у формуванні армії.

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Нові козачі загони в росії

Агресор має офіційні козачі організації, які є воєнізованими формуваннями. Вони виконують правоохоронні та військово-адміністративні завдання. Тепер російські пропагандисти повідомили про те, що всеросійське козацьке товариство сформувало козачий "терський" загін. До його складу входять 250 людей і вони вже завершують підготовку, щоб поїхати воювати в Україну.

До складу входять військові фахівці з розвідницьким, снайперським і кулеметним досвідом. Особовий склад зі Ставропольського краю, Дагестану, Північної Осетії, Кабардино-Балкарії та Чечні.

Експерти зауважують, що неясно, чи існують створені козацькі організації в переважно мусульманських районах росії, як Чечня та Дагестан. Адже козацька культура та історія традиційно ворожі до ісламу.

"козаки" можуть допомагати навчати інших бранців

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські козацькі організації можуть допомагати навчати новобранців. Адже інші ворожі органи вербування не є ефективними або мають обмеження.

"козаки" вже направили воювати в Україну 7 сім добровольчих загонів невизначеного ешелону. Тепер готують до розгортання три добровольчі загони, в яких є понад 6 тисяч козаків. Усі вони підтримують війну в Україні.

ISW про війну в Україні

росіяни залучають все більше людей на війну в Україні. Охочих воювати за "родіну" не так багато, тому їх заохочують матеріально. До експертів з Інституту з вивчення війни потрапив звіт окупантів. У документі зазначено, що сили безпеки в росії розглядають як потенційних кадрів для відправлення на фронт.

Також фахівці Інституту стверджували, що вибухи в Криму не порушують зобов'язання України, які та має перед Заходом. Зокрема, щодо використання наданої зброї. Адже такі заходи є частиною нашого контрнаступу для звільнення територій.

ISW має інформацію й про те, що відбувається на полі бою. Аналітикам відомо, що на Донеччині росіяни намагаються покращити тактичне положення біля Горлівки. Окупанти хочуть захопити трасу, що розташована на заході міста.

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