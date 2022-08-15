Армія росії щодня зазнає шалених втрат. А це означає, що ворогові на регулярній основі потрібно проводити набір бійців, яких би відправили на фронт.

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Мешканці великих міст не хочуть воювати

До рук аналітики з Інституту з вивчення війни потрапив звіт окупантів. У ньому якраз йшлося про набір на війну в Україні. У документі зазначено, що сили безпеки в росії розглядають як потенційних кадрів для відправлення на фронт. Так, один з правоохоронців отримав лист, у якому було вказано про те, щоб він з'явився до військкомату.

Самі ж співробітники військкомату не в захваті від популяризації служби за контрактом. А все тому, що плани з таким сценарієм виконувати просто неможливо. І тут немає нічого дивного, адже, наприклад, мешканці великих міст не зацікавлені у війні.

окупантів заманюють грішми

Оскільки набрати необхідну кількість "гарматного м'яса" не вдається, доводиться шукати мотивацію для нього. Так, призовникам пропонують таку ж оплату та пільги, які отримують новобранці з добровольчих батальйонів. Аналітики переконані, що це свідчить про вербувальну кампанію, яка проводиться по всій території росії. Але й це не надто допомагає ворогові.

Так, у Татарстані новобранці добровольчих батальйонів "Алга" та "Тімер" отримають одноразову виплату у розмірі 360 тисяч рублів (близько 5 800 доларів США), а на 260 тисяч (близько 4 200), як обіцялось раніше. Не виключено, що підвищення ставок пов'язане саме з тим, що ніхто не зголошується відправлятись на війну.

Зауважимо, що напередодні аналітики Інституту з вивчення війни зауважили, що в Татарстані вказують хибні дані. Експерти припускають, що там завищують цифри новобранців з метою заохотити все більше людей до війни.

В Україні діють шість угруповань ворога

Аналітики з того ж Інституту з вивчення війни провели дослідження та підрахували, що в Україні діють шість ворожих угруповань. Якщо говорити про їхню географію, то розкидані вони так:

Харківський напрямок і північний схід області;

лінія Ізюм – Слов'янськ;

Сіверсько-Лисичанський район;

Бахмут;

Авдіївсько-Донецький район;

Південь України.

Водночас слід зауважити, що ці угруповання не є однорідними. Серед них можуть бути як відверті головорізи з ПВК "Вагнера", так і новобранці, які й автомат тримати в руках нормально не вміють. Також на боці ворога воюють примусово мобілізовані мешканці нещодавно окупованих територій.

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