Новый "вброс" оккупантов

Захватчики даже обнародовали соответствующие списки. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Внимание В Мариуполе раздался мощный взрыв, который слышал весь город

Он считает, что это очередной информационный "вброс" просто по другим путям. Этому есть несколько причин.

Эти списки не отличаются от уже гулявших по сети. Однако некоторые вещи привлекают к себе внимание,

– отметил советник мэра.

Андрющенко объяснил, что в списках есть дома, в которых сгорело, например две квартиры. Но это не значит, что его нужно сносить.

Вместе с тем, есть здания, которые полностью разрушены и полностью сожжены. Их в этом списке нет. Важно также то, что некому проводить эти работы.

Также удивителен тот факт, как вообще появился этот перечень. Он сопровождается письмом вроде бы для служебного пользования семье одного из подрядчиков.

"Если считать, что эти "банановые республики" на что-то способны, то согласно их порядку соответствующие списки на снос домов должна подавать местная незаконная оккупационная администрация, а затем утверждать комиссия. Этого не было", – добавил Андрющенко.

В Мариуполе прогремел мощный взрыв

Днем 13 августа во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв вблизи Шлаковой горы недалеко от Металлургического комбината. Это произошло из-за хитрости местных партизан.

На этом месте оккупанты обустроили пункт приема и сортировки металлолома. Этот пункт является частью анонсированного захватчиками мусорного полигона.

Причиной взрыва советник мэра назвал обычную жадность оккупантов – они не проверяли тот металлолом, который получали. Иногда они забирали совсем не металлолом.

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