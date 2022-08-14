Новий "вкид" окупантів

Загарбники навіть оприлюднили відповідні списки. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага У Маріуполі пролунав потужний вибух, який чуло усе місто

Він вважає, що це черговий інформаційний "вкид" просто іншими шляхами. На це є кілька причин.

Ці списки не відрізняються від тих, що вже гуляли мережею. Однак деякі речі привертають до себе увагу,

– зазначив радник мера.

Андрющенко пояснив, що у списках є будинки, у яких згоріло, наприклад, дві квартири. Але це не означає, що його потрібно зносити.

Разом з тим, є будівлі, які повністю зруйновані та вщент спалені. Їх же у цьому списку немає. Важливо також те, що немає кому проводити ці роботи.

Також дивним є той факт, як узагалі з'явився цей перелік. Він супроводжується листом начебто для службового користування родині одного із підрядників.

"Якщо вважати, що ці "бананові республіки" на щось здатні, то відповідно до їхнього порядку, відповідні списки на зніс будинків має подавати місцева незаконна окупаційна адміністрація, а потім затверджувати комісія. Цього не було", – додав Андрющенко.

У Маріуполі прогримів потужний вибух

Удень 13 серпня у тимчасово окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух поблизу Шлакової гори неподалік Металургічного комбінату. Це сталося через хитрість місцевих партизанів.

На цьому місці окупанти облаштували пункт прийому та сортування металобрухту. Цей пункт є частиною анонсованого загарбниками сміттєвого полігону.

Причиною вибуху радник мера назвав звичайну жадібність окупантів – вони не перевіряли той брухт, який отримували. Інколи вони забирали зовсім не брухт.

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