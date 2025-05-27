Это может быть обозначением для мобильных групп ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрющенко Time.

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Россияне используют новую тактическую маркировку на транспорте

Новая тактическая маркировка "ш 11 (или две вертикальные полосы)" на российской технике зафиксировали, когда та двигалась из Запорожского направления в сторону Новоазовска и севера Донецкой области на Волноваху. Колонна российской техники двигалась и через оккупированный Мариуполь.

По комплектованию эта техника похожа больше на мобильные группы ПВО, чем на штурмовые части. Зафиксировать шевроны пока не удалось.

Подобная маркировка ранее не встречалось на оккупированной части ни Донецкой, ни Запорожской области.

Напомним, российская армия стянула значительные резервы к Покровску, чтобы продавить линию украинской обороны и оправдать потери среди личного состава и техники.

На этом участке фронта продолжаются круглосуточные штурмы малыми пехотными группами, при поддержке тяжелой техники и авиации, с активным использованием дронов для наблюдения.