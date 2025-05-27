Це може бути позначенням для мобільних груп ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрющенко Time.

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Росіяни використовують нове тактичне маркування на транспорті

Нове тактичне маркування "ш 11 (або дві вертикальні смуги)" на російській техніці зафіксували, коли та рухалася із Запорізького напрямку в бік Новоазовська та півночі Донецької області на Волноваху. Колона російської техніки рушалася й через окуповний Маріуполь.

На комплектуванням ця техніка схожа більше на мобільні групи ППО, ніж на штурмові частини. Зафіксувати шеврони поки не вдалося.

Подібне маркування раніше не зустрічалось на окупованій частині ані Донецької, ані Запорізької області.

Нагадаємо, російська армія стягнула значні резерви до Покровська, щоб протиснути лінію української оборони та виправдати втрати серед особового складу і техніки.

На цій ділянці фронту тривають цілодобові штурми малими піхотними групами, за підтримки важкої техніки та авіації, з активним використанням дронів для спостереження.