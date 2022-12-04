Россиянка Екатерина Качева опубликовала в соцсети пост, где она оскорбляет своего 16-летнего сына. Женщина говорит, что парень ненавидит оккупантов и занимает антироссийскую позицию.

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Россиянка хочет отправить сына в армию

В своем посту Качева уверяет, что ее сыну безразлично на семью. Более того, россиянка отмечает, что парень не уважает своего двоюродного брата, который сейчас воюет против Украины.

Как я могла выносить такое г*вно. Ведь рос хороший пацан,

– пишет женщина.

Она заверила своих подписчиков, что поспособствует тому, чтобы сына забрали в российскую армию. По ее словам, там ему точно "вставят мозги на место".

Россиянка хочет отослать сына в армию / Фото OSINT Пчелы

Качева рассказала, что не может больше терпеть своего сына и каждый день плачет, потому что он не поддерживает Путина.

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