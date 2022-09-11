Об очередном визите рассказал президент Владимир Зеленский. Он встретился с историком, профессором Йельского университета Тимоти Снайдером.
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О чем говорил Зеленский со Снайдером
Президент отметил, что вместе с историком поговорили о вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии.
Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года,
– сказал Зеленский.
По его словам, фрагменты разговора американский историк планирует использовать в своей будущей книге. Зеленский поблагодарил Снайдера за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость будет знать еще больше людей.
Кто еще приезжал в Украину недавно
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября приезжал в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать россия в будущем".
- Также актера Лева Шрайбера, дедушка которого из Украины, замечали на вокзале в Киеве. Он приезжал как посол благотворительной платформы UNITED24, цель которой – помогать украинцам в трудные времена.
- Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который готов взять в руки оружие и сражаться с россией, посетил Украину еще в июне. После Киева Пенн направился в Бучу и Ирпень.
С визитом на днях была и глава МИД Германии: смотрите видео