Об очередном визите рассказал президент Владимир Зеленский. Он встретился с историком, профессором Йельского университета Тимоти Снайдером.

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О чем говорил Зеленский со Снайдером

Президент отметил, что вместе с историком поговорили о вопросах свободы, безопасности и выбора, роли правды в политике и дипломатии.

Поделился своими воспоминаниями о начале полномасштабного вторжения и Нормандской встрече 2019 года,

– сказал Зеленский.

По его словам, фрагменты разговора американский историк планирует использовать в своей будущей книге. Зеленский поблагодарил Снайдера за то, что об Украине и нашей борьбе за независимость будет знать еще больше людей.

Кто еще приезжал в Украину недавно

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября приезжал в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать россия в будущем".

Также актера Лева Шрайбера, дедушка которого из Украины, замечали на вокзале в Киеве. Он приезжал как посол благотворительной платформы UNITED24, цель которой – помогать украинцам в трудные времена.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который готов взять в руки оружие и сражаться с россией, посетил Украину еще в июне. После Киева Пенн направился в Бучу и Ирпень.

С визитом на днях была и глава МИД Германии: смотрите видео