Про черговий візит розповів президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з істориком, професором Єльського університету Тімоті Снайдером.

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Про що говорив Зеленський зі Снайдером

Президент зауважив, що разом з істориком поговорили про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії.

Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року,

– сказав Зеленський.

За його словами, фрагменти розмови американський історик планує використати у своїй майбутній книжці. Зеленський подякував Снайдеру за те, що про Україну й нашу боротьбу за незалежність знатиме ще більше людей.

Хто ще приїздив до України нещодавно

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня приїздив до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати росія в майбутньому".

Також актора Лієва Шрайбера, дідусь якого з України, помічали на вокзалі у Києві. Він приїздив як амбасадор благодійної платформи UNITED24, мета якої – допомагати українцям у важкі часи.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який готовий взяти до рук зброю та боротися з Росією, відвідав Україну ще в червні. Після Києва Пенн попрямував до Бучі та Ірпеня.

З візитом днями була й глава МЗС Німеччини: дивіться відео