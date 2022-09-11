Про черговий візит розповів президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з істориком, професором Єльського університету Тімоті Снайдером.
До теми Дружина родом із Донецька: японський волонтер знову приїхав у Житомир, щоб допомагати українцям
Про що говорив Зеленський зі Снайдером
Президент зауважив, що разом з істориком поговорили про питання свободи, безпеки та вибору, роль правди в політиці та дипломатії.
Поділився своїми спогадами про початок повномасштабного вторгнення та Нормандську зустріч 2019 року,
– сказав Зеленський.
За його словами, фрагменти розмови американський історик планує використати у своїй майбутній книжці. Зеленський подякував Снайдеру за те, що про Україну й нашу боротьбу за незалежність знатиме ще більше людей.
Хто ще приїздив до України нещодавно
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня приїздив до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги на суму понад два мільярди доларів для України та інших європейських країн, яким "потенційно може загрожувати росія в майбутньому".
- Також актора Лієва Шрайбера, дідусь якого з України, помічали на вокзалі у Києві. Він приїздив як амбасадор благодійної платформи UNITED24, мета якої – допомагати українцям у важкі часи.
- Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який готовий взяти до рук зброю та боротися з Росією, відвідав Україну ще в червні. Після Києва Пенн попрямував до Бучі та Ірпеня.
З візитом днями була й глава МЗС Німеччини: дивіться відео