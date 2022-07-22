В пятницу, 22 июля, не обошлось без постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков и их попытки продвинуться вперед. Это уже 149 день войны России против Украины.

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Где враг пытался штурмовать украинские позиции

На Краматорском направлении все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки наши воины свели на нет. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха нет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении оккупанты попытались продвигаться в направлениях Андреевки и Белогоровки. Получили жесткий отпор и отошли.

Постоянные обстрелы

Остальная территория вдоль линии фронта находится под постоянным обстрелом российских захватчиков. Используют они все имеющееся у них вооружение – ствольная и реактивная артиллерия, а также авиаудары.

Какие города и села были обстреляны

На Северском направлении враг с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и демонстрации присутствия обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов в районах населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщевая, Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лозовая, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяжье, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов – в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотником у Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григоровка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздольевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Червоного.

На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного.

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Единственные районы, которые не подверглись обстрелам, – на Волынском и Полесском направлениях. Там ситуация осталась без изменений.

В то же время в акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

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