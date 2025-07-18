Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько целей сбила украинская ПВО с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
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Что сказал Игнат о работе ПВО во время войны?
По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона сбила около 25 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет.
Очень много уже враг запустил по нам именно ударных БпЛА типа "Шахед". Октябрь 2022 года – первый "Шахед" был сбит. Установлено, что этот "Шахед" иранского производства, а сейчас Россия имеет возможность масштабировать это производство и увеличивать цифру,
– рассказал Игнат.
Он также отметил, что в одну из ночей страна-агрессор атаковала Украину около 350 "Шахедами", что является новым антирекордом.
По словам Игната, обобщенную статистику по сбиванию российских ракет предоставят ориентировочно ко Дню Воздушных сил, который в Украине отмечают 3 августа. Он отметил, что баллистики удалось сбить значительно меньше, чем крылатых ракет. В частности, из 160 "Кинжалов" сбито 48.
Однако по мнению Игната, это очень высокий показатель, особенно с учетом того, что эти ракеты появились в мае 2023 года, и первую такую ракету украинская ПВО сбила именно тогда.
Отметим, что в ночь на 18 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Враг запустил 35 "Шахедов", под ударом оказались восточные области. ПВО Украины удалось сбить 11 ударных БпЛА.